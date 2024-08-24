Егор Титов: матч с «Зенитом» — лучшая игра «Спартака» при Станковиче

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

«Можно сказать, что матч с «Зенитом» — это лучшая игра при Станковиче. «Спартак» очень мало пропускает. Станкович стабилизировал состав, поэтому есть результат. Очередной матч «на ноль», с чем можно поздравить команду. Конечно, надо было дожимать в этой игре. Были моменты. У Латышонка, видимо, после подписания контракта с «Зенитом» открылось второе дыхание. Мы видим, что парень тащит всё и у него есть какое-то вдохновение.

Удивительно, что лучшим игроком матча назвали Умярова. Здесь или Латышонок, или Барриос, который сделал решающий сейв, когда Барко мог забить, убрав под себя, но Барриос успел его накрыть — мы видели, какая реакция была у него на этот момент.

Скорее всего, ничья закономерна. Скажем так, что никто очки не потерял. Особенно мы, болельщики, потому что матч держал. Хотели концовку, чтобы «Спартак» забил и были моменты. Но в то же время мы видели, что «Зенит» мог забивать. Опять потеряны очки «Зенита». Для других это стимул и показатель, что можно играть с «Зенитом» даже на их поле. Играть в активный футбол, в высокий прессинг. Этот матч, однозначно, можно занести в актив «Спартаку», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.