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Семак: у «Зенита» не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

«Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм вышли более заряженными, агрессивными», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.