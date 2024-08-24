Чернов: судья сразу подсадил «Спартак» на жёлтые карточки

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Судья сразу нас подсадил на жёлтые карточки. Возможно, замена Кристофера Мартинса была связанна именно с этим. Может быть, тренер побоялся, что он получит вторую жёлтую, ведь предпосылки были сразу», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.