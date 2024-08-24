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Чернов: судья сразу подсадил «Спартак» на жёлтые карточки

Чернов: судья сразу подсадил «Спартак» на жёлтые карточки
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Судья сразу нас подсадил на жёлтые карточки. Возможно, замена Кристофера Мартинса была связанна именно с этим. Может быть, тренер побоялся, что он получит вторую жёлтую, ведь предпосылки были сразу», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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