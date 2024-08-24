Чернов: это была одна из лучших игр «Спартака» в Санкт-Петербурге

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Мы играли с большим преимуществом и хотели забить гол в концовке, но, к сожалению, не получилось. На моей памяти были также другие хорошие игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Мы лучше играли, но пропускали обидные мячи. Эта же игра является одной из наших лучших в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.