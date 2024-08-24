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Чернов: провёл две тренировки после травмы, но хотел помочь «Спартаку», чем мог

Чернов: провёл две тренировки после травмы, но хотел помочь «Спартаку», чем мог
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов объяснил своё отсутствие в стартовом составе команды в матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

— Отсутствие в старте в матче связано с тем, что ты долго лечился?
— Я уже провёл две тренировки. Конечно, прошло мало времени, но чем мог хотел помочь команде. Очень хотел сюда приехать. Если бы вышел на поле, был бы рад. Надеюсь, что получу игровое время в матче с «Динамо» Махачкала, — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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