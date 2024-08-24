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Семак высказался о возможном переходе Гондоу

Семак высказался о возможном переходе Гондоу
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура со «Спартаком» (0:0) высказался о возможном переходе в клуб нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Трансфер Гондоу? Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, они скажут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей.

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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