Чернов: не удивлён, что в старте появились Вендел и Педро. Все понимали, что они сыграют

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о выходе нападающего «Зенита» Педро и полузащитника сине-бело-голубых Вендела в стартовом составе на очный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Не удивлён, что в старте на матч у «Зенита» появились Вендел и Педро. Все прекрасно понимали, что они будут играть. Видимо, это трюк со стороны Медведева. Но мы видели видео, как они тренируются, поэтому готовились, что они будут играть», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.