«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: Ямаль открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано. Матч начался в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.

В предущем сезоне команды играли между собой три раза. В матче первого круга чемпионата Испании «Барселона» одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу Марк Гиу. Встреча второго круга завершилась со счётом 0:0. Команды встречались друг с другом в игре 1/4 финала Кубка Испании. Победу в том матче одержал «Атлетик» со счётом 4:2 (2:0 д.вр.).