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Хлусевич ответил на вопрос, почему потерял место в составе «Спартака»

Хлусевич ответил на вопрос, почему потерял место в составе «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, почему потерял место в основном составе команды.

«Возможно, в начале сезона немного не был готов физически, но сейчас я хорошо себя чувствую. Не могу точно сказать, но, возможно, какие-то психологические моменты сказались. Рассказывать про психологические проблемы не буду», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» Даниил Хлусевич вышел на замену в начале второго тайма вместо Олега Рябчука. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

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