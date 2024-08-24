Чернов: счастья после ничьей с «Зенитом» нет. Мы хотели победить

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об игре красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Счастья нет. Я не думаю, что ребята зашли и после ничьей радуются в раздевалке. Мы хотели победить, тем более создали больше моментов. С нашей стороны была неплохая игра, но гол – это дело случая. Если бы Барко забил со штрафного или где-то Латышонок бы не выручил», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.