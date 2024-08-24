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Защитник «Спартака» Чернов: не сказал бы, что Латышонок феерил, Максименко сыграл так же

Защитник «Спартака» Чернов: не сказал бы, что Латышонок феерил, Максименко сыграл так же
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре вратарей в матче 6-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Латышонок — один из лучших игроков матча. Он вытащил в паре моментов, где должен был вытаскивать. У нас Максименко показал такую же игру, поэтому не сказал бы, что Латышонок феерил», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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