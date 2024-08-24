Чернов: у «Зенита» спад. Рано на них повесили золотые медали

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) не считает, что сине-бело-голубые являются безоговорочными фаворитами турнира.

«Конечно, рано на «Зенит» повесили золотые медали, потому что прошло только шесть туров. Они три-четыре игры очень уверенно провели, а потом произошёл какой-то спад. Посмотрим, как они будут выбираться из этого. Но надо отталкиваться от своей игры, ведь у нас намечается хороший отрезок», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.