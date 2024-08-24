Андрей Червиченко прокомментировал безголевую ничью в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре чемпионата России.

«К удивлению, «Спартак» в матче с «Зенитом» смотрелся лучше, и у красно-белых было больше шансов победить. «Спартак» удивил соперника тем, что играл высоко, прессинговал и держал скорость, а также делал всё, чтобы «Зенит» не выиграл. Только так можно бороться с «Зенитом». «Ростов» также решил пробовать, но, может быть, не хватило класса или везения, поэтому он наполучал полную кошёлку.

Также надо отметить, чтобы вести такую игру, надо иметь большой запас физической прочности, и, самое главное, чтобы команда не подсела. Но к 60-й минуте «Спартак» начал подсаживаться, было очевидно, что «Зенит» старался перехватить инициативу и ход игры. Однако «Спартаку» помог Эракович, который сам удалился и продолжил спартаковский бенефис в атаке. А уже дальше «Зениту» было не до победы — самое главное было не проиграть. Поэтому можно сказать, что это ничья в пользу «Зенита», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.