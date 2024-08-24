Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич: не были готовы, что будут Вендел и Педро, но внесли психологические коррективы

Хлусевич: не были готовы, что будут Вендел и Педро, но внесли психологические коррективы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выходе нападающего «Зенита» Педро и полузащитника сине-бело-голубых Вендела в стартовом составе на очный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Мы за неделю знали, что Вендел и Педро будут играть. Шучу! Мы не были готовы к этому, в раздевалке готовились. Внесли психологические коррективы. У нас вообще были большие психологические травмы. В 1-м туре (смеётся). Если что, это шутка», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Хлусевич ответил на вопрос, почему потерял место в составе «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android