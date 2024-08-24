Хлусевич: не были готовы, что будут Вендел и Педро, но внесли психологические коррективы

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выходе нападающего «Зенита» Педро и полузащитника сине-бело-голубых Вендела в стартовом составе на очный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Мы за неделю знали, что Вендел и Педро будут играть. Шучу! Мы не были готовы к этому, в раздевалке готовились. Внесли психологические коррективы. У нас вообще были большие психологические травмы. В 1-м туре (смеётся). Если что, это шутка», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.