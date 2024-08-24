Сергей Семак: фильм про Черенкова посмотрю. Это легендарный футболист

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) заявил, что посмотрит фильм про советского футболиста Фёдора Черенкова.

«Фильм про Черенкова я посмотрю. Это легендарный футболист. Мне прислали тизер. Я был на прощании. Для меня это потрясающий игрок с невероятным футбольным интеллектом. Мне как православному человеку близок его путь в футболе, в жизни», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.