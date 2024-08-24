Хлусевич: «Спартаку» не хватает уверенности, но о чемпионстве «Зенита» говорить рано

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), а также оценил перспективы сине-бело-голубых стать чемпионами в текущем сезоне.

— Уверенности в команде хватает. С «Зенитом» мы играли в атакующий и прессингующий футбол. Сейчас 6-й тур. Конечно, рано говорить о чемпионстве «Зенита».

— Их называли чемпионами уже после 2-го тура.

— Что я могу на это сказать? Они могут говорить что угодно. Мы им этого не запрещаем, — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионат» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.