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Андрей Аршавин прокомментировал ничью в матче «Зенит» — «Спартак»

Андрей Аршавин прокомментировал ничью в матче «Зенит» — «Спартак»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно. То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча. А потом «Спартак» на минут 10–15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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