Андрей Червиченко: странно, что отсутствие одного Глушенкова сделало «Зенит» беззубым

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о влиянии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на игру сине-бело-голубых. Сегодня, 24 августа, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью — 0:0.

«Мне кажется, что ещё вчера было понятно, что Вендел будет играть в матче со «Спартаком». Про Глушенкова сразу было ясно, что его не будет. Руки — это не ноги. Но у него, видимо, при движении была боль, поэтому он не играл. Очень странно, что отсутствие одного Глушенкова делает команду беззубой второй матч подряд. Видимо, «Зенит» неудокомплектовался.

Понятное дело, что «Зенит» строится не на одном Глушенкове и не он один приносил победы. Но мы видим второй матч подряд, что «Зенит» из монстра, который проходился по всем катком, превратился в команду, которая вымучивает ничейные результаты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.