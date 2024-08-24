Видеообзор разгромной победы ЦСКА над «Акроном»

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

В составе армейцев забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.