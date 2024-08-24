«Милан» неожиданно проиграл «Парме», «Лацио» уступил «Удинезе» в матчах Серии А

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Милан». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали сенсационную победу со счётом 2:1.
Румынский нападающий Деннис Ман вывел «Парму» вперёд уже на второй минуте игры. «Милан» смог отыграться лишь на 66-й минуте. С передачи португальца Рафаэла Леау отличился американец Кристиан Пулишич. Победу хозяевам принёс гол форварда Маттео Канчелльери на 77-й минуте.
После этой победы в активе «Пармы» стало четыре очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице. «Милан» с одним очком находится на 16-й строчке.
В параллельном матче встречались «Удинезе» и «Лацио». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе «Удинезе» отметились Лоренцо Лукка и Флорьян Товен, а у «Лацио» забил Густав Исаксен.
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