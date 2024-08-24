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«Милан» неожиданно проиграл «Парме», «Лацио» уступил «Удинезе» в матчах Серии А

«Милан» неожиданно проиграл «Парме», «Лацио» уступил «Удинезе» в матчах Серии А
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Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Милан». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали сенсационную победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Ман – 2'     1:1 Пулишич – 66'     2:1 Канчелльери – 77'    

Румынский нападающий Деннис Ман вывел «Парму» вперёд уже на второй минуте игры. «Милан» смог отыграться лишь на 66-й минуте. С передачи португальца Рафаэла Леау отличился американец Кристиан Пулишич. Победу хозяевам принёс гол форварда Маттео Канчелльери на 77-й минуте.

После этой победы в активе «Пармы» стало четыре очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице. «Милан» с одним очком находится на 16-й строчке.

В параллельном матче встречались «Удинезе» и «Лацио». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе «Удинезе» отметились Лоренцо Лукка и Флорьян Товен, а у «Лацио» забил Густав Исаксен.

Италия — Серия А . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
1:0 Лукка – 5'     2:0 Товен – 49'     2:1 Исаксен – 90+5'    
Удаления: Камара – 68' / нет
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