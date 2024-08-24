«Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт» благодаря дублю Байно-Гиттенса в матче Бундеслиги

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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В статусе главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Итоговый результат — 2:0.

На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс. Ему ассистировал полузащитник Паскаль Грос. На 90+3-й минуте Джейми Байно-Гиттенс с передачи Рами Бенсебаини

установил окончательный счёт в матче — 2:0.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.