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«Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт» благодаря дублю Байно-Гиттенса в матче Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт» благодаря дублю Байно-Гиттенса в матче Бундеслиги
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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В статусе главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Итоговый результат — 2:0.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Байно-Гиттенс – 72'     2:0 Байно-Гиттенс – 90+3'    

На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс. Ему ассистировал полузащитник Паскаль Грос. На 90+3-й минуте Джейми Байно-Гиттенс с передачи Рами Бенсебаини
установил окончательный счёт в матче — 2:0.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

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