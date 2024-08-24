«Арсенал» уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 67-й минуте бельгийский нападающий Леандро Троссард вывел «Арсенал» вперёд. Спустя 10 минут полузащитник Томас Парти удвоил преимущество «канониров».

После этой победы в активе лондонцев стало шесть очков. Подопечные Микеля Артеты поднялись на третье место. «Астон Вилла» с тремя очками опустилась на 12-ю строчку.