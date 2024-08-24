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Червиченко: Семак — лучший тренер страны, но не увидел, что просаживается один футболист

Червиченко: Семак — лучший тренер страны, но не увидел, что просаживается один футболист
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых с «Зенитом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Эракович в матче со «Спартаком» в целом выглядел очень плохо. Может быть, потому что его перевели на позицию правого защитника или он просто не был готов к игре. Но это говорит о том, как тренер на всё реагирует. Почему-то Станкович поменял Мартинса в первом тайме, соответственно, увидел, что что-то не то. А Семак в качестве лучшего тренера страны почему-то не увидел, что просаживается один футболист и не получается в нападении», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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