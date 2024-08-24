Александр Мостовой: «Зенит» остался доволен ничьей, а у «Спартака» привкус горечи

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал свой прогноз и итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Перед матчем «Зенит» — «Спартак» я прогнозировал ничью или победу одной из команд с разницей в один мяч. «Спартак» шёл на кураже с голами, а «Зенит» имеет проблемы, которые мы сегодня увидели. Поэтому прогнозировал осторожную игру и думал, что будет 1:1, но сыграли 0:0.

После удаления Эраковича у «Спартака» было преимущество. Поэтому «Зенит» остался доволен ничьей, а у «Спартака» привкус горечи. Вроде бы нормально, что не проиграли, но жалко, что не забили. Потому что около 25 минут играли в большинстве», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.