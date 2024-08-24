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Александр Мостовой: «Зенит» остался доволен ничьей, а у «Спартака» привкус горечи

Александр Мостовой: «Зенит» остался доволен ничьей, а у «Спартака» привкус горечи
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал свой прогноз и итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Перед матчем «Зенит» — «Спартак» я прогнозировал ничью или победу одной из команд с разницей в один мяч. «Спартак» шёл на кураже с голами, а «Зенит» имеет проблемы, которые мы сегодня увидели. Поэтому прогнозировал осторожную игру и думал, что будет 1:1, но сыграли 0:0.

После удаления Эраковича у «Спартака» было преимущество. Поэтому «Зенит» остался доволен ничьей, а у «Спартака» привкус горечи. Вроде бы нормально, что не проиграли, но жалко, что не забили. Потому что около 25 минут играли в большинстве», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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