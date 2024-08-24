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Кузяев — в запасе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»

Кузяев — в запасе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»
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Сегодня, 24 августа, состоится игра 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Гавром». Команды сыграют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Флораном Батта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался на скамейке запасных своей команды.

Стартовый состав «Гавра»: Десма, Него, Юте-Кинкуэ, Льорис, Кехта, Санганте, Туре, Казимир, Таргаллин, Жужу, Зоури.

Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить прописку в высшем дивизионе.

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.

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