Кузяев — в запасе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»

Сегодня, 24 августа, состоится игра 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Гавром». Команды сыграют на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Флораном Батта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался на скамейке запасных своей команды.
Стартовый состав «Гавра»: Десма, Него, Юте-Кинкуэ, Льорис, Кехта, Санганте, Туре, Казимир, Таргаллин, Жужу, Зоури.
Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить прописку в высшем дивизионе.
Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.