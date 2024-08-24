«Ахмат» — «Химки»: грозненцы сравняли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.

На 76-й минуте нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо сравнял счёт.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за пять матчей. «Химки» заработали пять очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

Последний раз команды встречались в матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. В той игре «Ахмат» разгромил «Химки» со счётом 3:0.