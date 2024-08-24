«Недовольны тем, что сыграли вничью». Вратарь «Зенита» Латышонок — о матче со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о матче 6-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», который завершился вничью (0:0).

— По игре. Вам не показалось, что сегодня была довольно жёсткая борьба?

— Да, было много борьбы, но это было предсказуемо, потому что это дерби, в котором все хотят выиграть.

— С учётом удаления в составе нашей команды насколько удовлетворителен ничейный результат для «Зенита»?

— Первый тайм мы играли очень плохо, но Сергей Богданович в перерыве внёс коррективы, и во втором тайме поживее игра пошла. Удаление? Ничего, бывает. Мы не стали отходить от своей игры, пытались играть в том же ключе. Да, у «Спартака» были моменты, но, конечно, мы недовольны тем, что сыграли вничью», — приводит слова Латышонка официальный сайт «Зенита».