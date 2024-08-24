Аршавин назвал имя форварда, которого предпочёл бы видеть в «Зените» вместо Соболева

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан сине-бело-голубых, а также заявил, что предпочёл бы видеть в клубе колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Соболев нужен «Зениту»? Раз идут слухи, то нужен. Но если есть возможность, то я предпочёл бы Кордобу из нашего чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.