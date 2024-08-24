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Зарема Салихова: «Спартаку» не хватило мощи, чтобы додавить «Зенит» в большинстве

Зарема Салихова: «Спартаку» не хватило мощи, чтобы додавить «Зенит» в большинстве
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Мелкие Клаудиньо и Вендел, низкие Барко и Угальде. Зрелищная игра, но не хватило мощи «Спартаку», чтобы додавить «Зенит» в большинстве. Прекрасная игра обоих вратарей», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Красно-белые не пропустили уже в четвёртом матче РПЛ подряд.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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