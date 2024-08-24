«Ахмат» отыгрался со счёта 0:2 в матче РПЛ с «Химками», но упустил победу

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

На 32-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды. На 73-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров отыграл один мяч. На 76-й минуте нападающий грозненцев Фелиппе Кардосо сравнял счёт. На 90+2-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов был удалён с поля за фол последней надежды. Бразилец Лукас Ловат забил прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Магомедова. На 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью.

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке.