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Червиченко: может, «Зениту» есть смысл подписать Соболева? Клуб второй матч никакой

Червиченко: может, «Зениту» есть смысл подписать Соболева? Клуб второй матч никакой
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру «Зенита» в матче со «Спартаком» и высказался о возможном подписании Александра Соболева.

«Я думал, что «Зенит» будет позубастее и мы увидим более интересный футбол в атаке. Но во втором матче подряд «Зенит» вообще никакой. Может быть, на самом деле «Зениту» есть смысл подписать Соболева? Но при этом, мне кажется, что по такой игре Соболев пригодился бы и «Спартаку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, переход Александра Соболева в «Зенит» пока не состоялся, хотя ожидалось, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Сообщалось, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, однако официального подтверждения о трансфере на данный момент нет.

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