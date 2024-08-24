Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетик Бильбао, результат матча 2-го тура Ла Лиги, счёт 2:1, 24 августа 2024 года

Гол Левандовского принёс победу «Барселоне» в матче с «Атлетиком» из Бильбао
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ямаль – 24'     1:1 Сансет – 42'     2:1 Левандовски – 75'    

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. На 42-й минуте забил полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет, реализовав пенальти. На 75-й минуте матча нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд.

В предыдущем сезоне команды играли между собой три раза. В матче первого круга чемпионата Испании «Барселона» одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу Марка Гиу. Встреча второго круга завершилась со счётом 0:0. Команды встречались друг с другом в игре 1/4 финала Кубка Испании. Победу в том матче одержал «Атлетик» со счётом 4:2 (2:0 д. вр.).

Ранее завершился ещё один матч 2-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» принимала «Мальорку». Итоговый результат — 1:0.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гарсия – 55'    
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Тьяго Алькантара и «Барселона» намерены возобновить сотрудничество в январе — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android