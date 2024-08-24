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Мостовой: трудно построить игру на одном футболисте, но «Зениту» не хватало Глушенкова

Мостовой: трудно построить игру на одном футболисте, но «Зениту» не хватало Глушенкова
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0. Ранее Глушенков получил травму руки и перенёс операцию.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Мы увидели, как «Зениту» не хватало Глушенкова. Но в команде 15 футболистов сидят на замене, которые также могут выйти и решить. Так часто было, когда кто-то выбывал. Ясно, что трудно построить игру на одном футболисте, ведь играет вся команда. Но другое дело, что Глушенков пришёл в «Зенит» и сразу начал забивать и отдавать. Поэтому сразу очень тяжело найти замену такому игроку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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