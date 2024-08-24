Кокорин помог «Арису» победить «Кармиотиссу» в чемпионате Кипра

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Сегодня, 24 августа, состоялся матч чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором «Кармиотисса» принимала «Арис». Встреча проходила на стадионе «Коммьюнити Стадион Пано Полемидия» в Пано Полемидии. Гости одержали уверенную победу — 3:1.

На 18-й минуте счёт открыл Кароль Струски, выведя «Арис» вперёд. На 60-й минуте российский нападающий Александр Кокорин удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте Закария Саво забил третий мяч в ворота хозяев. «Кармиотисса» сумела отыграть один гол на 88-й минуте усилиями Бориса Цмилянича, установив окончательный счёт в матче.

Кокорин провёл на поле 69 минут и отметился забитым мячом в своей первой официальной игре сезона.

Напомним, Александр Кокорин ранее дважды выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». Этим летом российский нападающий перешёл в кипрский клуб на постоянной основе, подписав контракт в качестве свободного агента.