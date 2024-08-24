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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Акроном»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Акроном»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«В первом тайме было несколько острых моментов, где можно было забивать. Нам важно было открыть счёт, ведь после первого гола начинается совсем другая игра: открывается пространство и соперник выходит из обороны.

В перерыве говорили с футболистами о том, что им нужно не нервничать, не терять позиции и продолжать играть. Жалко, что в первом тайме была перекладина, что не получилось забить, хотя можно было это делать с разных позиций. Работаем над этим», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.

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