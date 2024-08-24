Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Акроном»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0).

«В первом тайме было несколько острых моментов, где можно было забивать. Нам важно было открыть счёт, ведь после первого гола начинается совсем другая игра: открывается пространство и соперник выходит из обороны.

В перерыве говорили с футболистами о том, что им нужно не нервничать, не терять позиции и продолжать играть. Жалко, что в первом тайме была перекладина, что не получилось забить, хотя можно было это делать с разных позиций. Работаем над этим», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.