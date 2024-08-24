«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в чемпионате Саудовской Аравии

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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Охдуд Клаб Стэдиум» в Наджране. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте: Александар Митрович поразил ворота хозяев. На 40-й минуте сербский нападающий оформил дубль, увеличив преимущество «Аль-Хиляля». На 45+1-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счёт в матче — 3:0.

Напомним, «Аль-Хиляль» является действующим чемпионом Саудовской Аравии, завоевав титул Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024.

В другом матче игрового дня «Аль-Иттихад» Джидда на выезде с минимальным счётом 1:0 обыграл «Аль-Холуд». Единственный гол на 90+4-й минуте забил Уссем Ауар.