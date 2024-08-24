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«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в чемпионате Саудовской Аравии
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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Охдуд Клаб Стэдиум» в Наджране. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Митрович – 4'     0:2 Митрович – 40'     0:3 Милинкович-Савич – 45+1'    

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте: Александар Митрович поразил ворота хозяев. На 40-й минуте сербский нападающий оформил дубль, увеличив преимущество «Аль-Хиляля». На 45+1-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счёт в матче — 3:0.

Напомним, «Аль-Хиляль» является действующим чемпионом Саудовской Аравии, завоевав титул Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024.

В другом матче игрового дня «Аль-Иттихад» Джидда на выезде с минимальным счётом 1:0 обыграл «Аль-Холуд». Единственный гол на 90+4-й минуте забил Уссем Ауар.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:10 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
0 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Ауар – 90+4'    
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