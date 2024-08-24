«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в чемпионате Саудовской Аравии

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Охдуд Клаб Стэдиум» в Наджране. Гости одержали уверенную победу — 3:0.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте: Александар Митрович поразил ворота хозяев. На 40-й минуте сербский нападающий оформил дубль, увеличив преимущество «Аль-Хиляля». На 45+1-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счёт в матче — 3:0.
Напомним, «Аль-Хиляль» является действующим чемпионом Саудовской Аравии, завоевав титул Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024.
В другом матче игрового дня «Аль-Иттихад» Джидда на выезде с минимальным счётом 1:0 обыграл «Аль-Холуд». Единственный гол на 90+4-й минуте забил Уссем Ауар.
- 24 августа 2024
-
23:14
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:15
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:14
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:35