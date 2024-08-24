«Ребята проявили характер, перевернули игру». Адиев — о матче «Ахмата» и «Химок»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:3).

«Тяжёлая игра. Мы проигрывали 0:2, но не думаю, что счёт должен был быть таким. У нас были определённые моменты, но на протяжении уже которого тура мяч не идёт в ворота. Рад, что ребята проявили характер, перевернули игру. Жаль, что чуть‑чуть не додержали», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

На 32-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды. На 73-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров отыграл один мяч. На 76-й минуте нападающий грозненцев Фелиппе Кардосо сравнял счёт. На 90+2-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов был удалён с поля за фол последней надежды. Бразилец Лукас Ловат забил прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Магомедова. На 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью.

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке.