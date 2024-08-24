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Результаты матчей РПЛ 24 августа

Результаты матчей РПЛ 24 августа
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Сегодня, 24 августа, в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча.

Результаты матчей РПЛ 24 августа:

  • ЦСКА — «Акрон» — 4:0;
  • «Факел» — «Оренбург» — 1:0;
  • «Зенит» — «Спартак» — 0:0;
  • «Ахмат» — «Химки» — 3:3.

В воскресенье, 25 августа, тур завершится тремя матчами: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород», «Динамо» Москва — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов».

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 14 очков за пять матчей. Второе место занимает московское «Динамо», заработав 12 очков. На третьей строчке располагается московский «Локомотив», у которого также 12 очков. В зоне вылета находятся «Ахмат» (4) и «Крылья Советов» (3).

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