Сегодня, 24 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 24 августа:

«Шинник» — «Алания» — 1:0;

«Нефтехимик» — «Урал» -1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025 занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал», заработавший 14 очков после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 12 очков в шести встречах.

В зоне вылета располагаются «Тюмень», ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Все команды заработали по пять очков, проведя по семь матчей.