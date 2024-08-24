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Результаты матчей Первой лиги 24 августа

Результаты матчей Первой лиги 24 августа
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Сегодня, 24 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 24 августа:

«Шинник» — «Алания» — 1:0;
«Нефтехимик» — «Урал» -1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025 занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал», заработавший 14 очков после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 12 очков в шести встречах.

В зоне вылета располагаются «Тюмень», ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Все команды заработали по пять очков, проведя по семь матчей.

Турнирная таблица Первой Лиги
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