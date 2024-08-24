Сёмин рассказал, тактика какой команды ему понравилась в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что ему понравилась тактика «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Был очень хороший матч по своему напряжению и тактике — это играли два лидера, которые в состоянии бороться за самые высокие места. Мне понравилась тактика «Спартака»: они были очень внимательны после потерь мяча. Периодически, играя с зенитовцами персонально, не давали им пространства, но сами создали мало моментов. До штрафной площади они разыгрывали, тем более имея численное преимущество, но концовка им не удалась. Наверное, нужно более высокое мастерство, поэтому ничья закономерна», — приводит слова Сёмина Metaratigs.

Команды не сумели отметиться забитыми мячами. Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.