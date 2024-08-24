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Николич высказался об игре вингера ЦСКА Файзуллаева в нынешнем сезоне

Николич высказался об игре вингера ЦСКА Файзуллаева в нынешнем сезоне
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после разгромной победы своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0) высказался об игре 20-летнего нападающего красно-синих Аббосбека Файзуллаева.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Файзуллаев проявляет себя менее ярко, чем в прошлом сезоне? Он пропустил большую часть зимних и летних сборов команды из-за Кубка Азии и Олимпийских игр, у него много нагрузки. Считаю ошибочным так говорить о молодом футболисте. Аббос очень талантливый, хороший, работящий парень, пусть прогрессирует и развивается. В будущем всё будет получаться», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в пяти матчах во всех клубных турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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