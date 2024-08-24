«Интер» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Лечче», «Монца» уступила «Дженоа»

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.
«Интер» вышел вперёд уже на пятой минуте игры. Отличился крайний защитник Маттео Дармиан. На 69-й минуте встречи «нерадзурри» получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.
Эта победа стала для «Интера» первой в сезоне. Подопечные Симоне Индзаги имеют в своём активе четыре очка. «Лечче» всё ещё не набрал очков.
В параллельном матче встречались «Монца» и «Дженоа». Гости одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол забил нападающий Андреа Пинамонти.
- 25 августа 2024
-
00:30
-
00:23
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:00
- 24 августа 2024
-
23:59
-
23:50
-
23:49
-
23:42
-
23:33
-
23:14
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:15
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:32
-
21:28
-
21:25