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«Интер» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Лечче», «Монца» уступила «Дженоа»

«Интер» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Лечче», «Монца» уступила «Дженоа»
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Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Дармиан – 5'     2:0 Чалханоглу – 69'    

«Интер» вышел вперёд уже на пятой минуте игры. Отличился крайний защитник Маттео Дармиан. На 69-й минуте встречи «нерадзурри» получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

Эта победа стала для «Интера» первой в сезоне. Подопечные Симоне Индзаги имеют в своём активе четыре очка. «Лечче» всё ещё не набрал очков.

В параллельном матче встречались «Монца» и «Дженоа». Гости одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол забил нападающий Андреа Пинамонти.

Италия — Серия А . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Пинамонти – 45+7'    
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