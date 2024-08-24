«Интер» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Лечче», «Монца» уступила «Дженоа»

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«Интер» вышел вперёд уже на пятой минуте игры. Отличился крайний защитник Маттео Дармиан. На 69-й минуте встречи «нерадзурри» получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

Эта победа стала для «Интера» первой в сезоне. Подопечные Симоне Индзаги имеют в своём активе четыре очка. «Лечче» всё ещё не набрал очков.

В параллельном матче встречались «Монца» и «Дженоа». Гости одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол забил нападающий Андреа Пинамонти.