Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор нулевой ничьей «Зенита» и «Спартака»

Видеообзор нулевой ничьей «Зенита» и «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Зенит.

Команды не сумели отметиться забитыми мячами. Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Мостовой: трудно построить игру на одном футболисте, но «Зениту» не хватало Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android