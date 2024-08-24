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Артига: ни «Химки», ни «Ахмат» не играли в хороший футбол сегодня

Артига: ни «Химки», ни «Ахмат» не играли в хороший футбол сегодня
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:3),

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
Химки
Химки
0:1 Мирзов – 31'     0:2 Руденко – 67'     1:2 Жиров – 73'     2:2 Кардосо – 75'     3:2 Ловат – 90+3'     3:3 Заболотный – 90+8'    
Удаления: нет / Магомедов – 90+2'

«Болельщикам, которые не болеют за «Химки» или «Ахмат», было очень хорошо. Они увидели много голов, различных эпизодов, интересные судейские решения. Но как тренер я недоволен. Несмотря на то что в определённый момент мы вели со счётом 2:0, мы не контролировали матч. И когда «Ахмат» забил первый гол, та атмосфера им очень помогла. В итоге я могу сказать, что ничья – это справедливый результат, потому что ни «Химки», ни «Ахмат» не играли в хороший футбол сегодня», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

На 32-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды. На 73-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров отыграл один мяч. На 76-й минуте нападающий грозненцев Фелиппе Кардосо сравнял счёт. На 90+2-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов был удалён с поля за фол последней надежды. Бразилец Лукас Ловат забил прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Магомедова. На 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью.

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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