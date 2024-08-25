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Тренер «Барселоны» Ханс Флик оценил вклад Левандовского в победу над «Атлетиком»

Тренер «Барселоны» Ханс Флик оценил вклад Левандовского в победу над «Атлетиком»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями от игры Роберта Левандовского в матче с «Атлетиком» из Бильбао (2:1).

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ямаль – 24'     1:1 Сансет – 42'     2:1 Левандовски – 75'    

«Я очень доволен Левандовским. Он работает и тренируется на высшем уровне, отлично прессингует… Я знаю лучшего Леви, и я вижу его здесь тоже. Если ты в хорошей форме и сохраняешь позитивный настрой, ты всегда будешь выделяться. Левандовски продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры независимо от возраста. В первой половине встречи он создал несколько опасных моментов и сыграл ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Флика Marca.

Роберт Левандовски пронёс победу сине-гранатовым, забив решающий гол на 75-й минуте, что позволило команде взять три очка.

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