Георгий Джикия рассказал, что рассматривает предложение от клуба из Турции

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что рассматривает предложение из чемпионата Турции.

«Я нахожусь в активном поиске команды. Есть варианты. Над ними и работаем. Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю всё, что возможно. Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень.

Варианты с клубами из топ-5 лиг? Говорю как есть: на сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат. Он мне интересен. Хороший чемпионат. Понятное дело, что есть еврокубки, болельщики, большие стадионы. Хороший уровень футболистов, которые туда приезжают», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».