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Губерниев: Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»

Губерниев: Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Хороший футбол. Вот только и те и другие совсем не хотели проигрывать, а не стремились выиграть. Отсюда 0:0.
Спартаку после удаления Эраковича можно было быть и посмелее.

И очень хорошо были в такой игре заметны лидеры. Без Барко Спартаку никуда! А Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»! И обречён играть по 90 минут! И Семаку стоит обратить внимание, что уже не первый матч у него один из лучших игроков — вратарь! Так себе знак… Но, посмотрим», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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