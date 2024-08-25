«Гавр» обыграл «Сент-Этьен», Кузяев остался в запасе

Завершился матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Гавром». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. Матч начался в 22:00 мск. «Гавр» одержал победу со счётом 2:0.
На 57-й минуте забил полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте удвоил преимущество «Гавра» защитник Аруна Санганте с передачи Яниса Зуауи.
Ранее завершился ещё один матч 2-го тура, в котором «Лилль» принимал «Анже». Игра закончилась со счётом 2:0.
Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить прописку в высшем дивизионе.
Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.
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