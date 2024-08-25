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Сент-Этьен — Гавр. Прямая трансляция
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«Гавр» обыграл «Сент-Этьен», Кузяев остался в запасе

«Гавр» обыграл «Сент-Этьен», Кузяев остался в запасе
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Гавром». Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. Матч начался в 22:00 мск. «Гавр» одержал победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
0 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Туре – 57'     0:2 Санганте – 67'    

На 57-й минуте забил полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте удвоил преимущество «Гавра» защитник Аруна Санганте с передачи Яниса Зуауи.

Ранее завершился ещё один матч 2-го тура, в котором «Лилль» принимал «Анже». Игра закончилась со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Мёнье – 34'     2:0 Байо – 90+5'    

Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить прописку в высшем дивизионе.

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Турнирная таблица Лиги 1
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