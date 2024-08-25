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Николич высказался об адаптации Секу Койта в ЦСКА

Николич высказался об адаптации Секу Койта в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после разгромной победы своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0) высказался об адаптации малийского нападающего Секу Койта в стане армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Почему Койта вышел на поле только в концовке матча? Секу получил удар в игре с «Локомотивом» и только недавно вернулся в общую группу. Как в целом оцениваю его адаптацию в команде? Конечно, ещё нужно время. В российском чемпионате иностранцам, которые приезжают из Европы, бывает тяжело первые пару месяцев», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. За это время Секу принял участие в восьми матчах красно-синих во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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