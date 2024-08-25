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«Я действительно счастлив». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 2-го тура АПЛ с «Астон Виллой» со счётом 2:0.

«Я действительно счастлив. [Это] действительно, действительно сложное место, отличная команда с отличной коллективной организацией и замечательными людьми, которые могут причинить тебе боль в любой момент», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 67-й минуте бельгийский нападающий Леандро Троссард вывел «Арсенал» вперёд. Спустя 10 минут полузащитник Томас Парти удвоил преимущество «канониров».

После этой победы в активе лондонцев стало шесть очков. Подопечные Микеля Артеты поднялись на третье место. «Астон Вилла» с тремя очками опустилась на 12-ю строчку.